Lazio, Felipe Anderson: "Ogni calciatore sogna lo United"

"Qualsiasi giocatore sogna di giocare per una squadra come il Manchester United". Parole di addio quelle pronunciate ai brasiliani di Sport Tv da Felipe Anderson, che dopo essere stato molto vicino ai Red Devils due estati fa, non sembra aver ancora abbandonato il sogno di giocare ad Old Trafford: "Alla Lazio c'è un progetto ambizioso per fare una bella squadra. Ogni giocatore, però, vuole crescere, giocare nei grandi campionati, ad alti livelli, giocare per vincere. Io e la società parleremo, che io resti o meno deve essere una scelta giusta per entrambe le parti" ha aggiunto il brasiliano.

Nove assist e cinque gol nell'ultimo campionato, Felipe Anderson non nasconde la sua voglia di cambiare aria: "Dopo aver fatto benissimo nella mia seconda stagione a Roma, ci sono state tante voci che però hanno finito col distrarmi. Ma negli ultimi due anni ho lasciato che fosse mia sorella, assieme ai miei agenti, ad occuparsi di queste cose. Adesso voglio solo pensare alle vacanze. So quello che ho fatto e quello che dovrò fare, compreso il prendermi cura di me durante le vacanze. Perché se sorge un'opportunità, voglio presentarmi al meglio".

Felipe Anderson dunque 'chiama' il Manchester United, che però al momento ha altre priorità, prima su tutte Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha trovato l'accordo coi Red Devils e anche la futura moglie si sarebbe convinta ad andare in Inghilterra, ora manca l'accordo con il Real Madrid. I blancos hanno rifiutato una prima offerta di 60 milioni di euro, ma lo United è pronto a rilanciare fino a 68-70.