Lazio, Felipe Anderson al West Ham per 40 milioni più bonus

Giorno di ritrovo e di visite mediche per i giocatori della Lazio, con una sorpresa e un giallo. Iniziando dal secondo, alla clinica Paideia non si è visto Felipe Anderson e, anche se la società biancoceleste spiega che effettuerà i test venerdì, è normale pensare ad intrecci di calciomercato: il centrocampista brasiliano è sempre più vicino al West Ham, l'offerta che convincerà Claudio Lotito (interessato a chiudere entro 48 ore) è pari a 40 milioni di euro più bonus.



Simone Inzaghi sta per perdere una pedina ma si consola con l'arrivo di Francesco Acerbi, diretta richiesta del tecnico per sostituire de Vrij. Test medici per l'ormai ex difensore del Sassuolo a cui andranno 10 milioni di euro più bonus mentre il giocatore firmerà un quinquennale da 1,2 milioni.