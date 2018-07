Lazio, Felipe Anderson addio: va al West Ham per 38 milioni

Ora non si torna più indietro: Felipe Anderson lascia la Lazio dopo 5 anni. Le visite mediche con il West Ham sono state programmate per domani: la trattativa è chiusa, Lotito incassa 38 milioni dopo un lunghissimo tira e molla con il club londinese. Per i biancocelesti una ricchissima plusvalenza, considerando che il brasiliano arrivò nel 2013 dal Santos per 7,5 milioni.



Felipe Anderson ha firmato un contratto di 5 anni con gli Hammers e proverà ad aiutarli a tornare in Europa: la Premier League era evidentemente nel destino del trequartista che nel momento migliore della sua carriera è stato accostato spesso al Manchester United. Dopo un paio di stagioni altalenanti, dovrà accontentarsi di un club di seconda fascia, che gli consentirà comunque di avere un ingaggio più alto.