Lazio, è fatta per il rinnovo di Inzaghi: biennale con ingaggio da 1 mln

E' praticamente cosa fatta il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Il tecnico nella giornata di venerdì ha incontrato il presidente Lotito e i due hanno trovato l'accordo per un contratto di due anni con opzione sul terzo.



L'allenatore biancoceleste percepirà un ingaggio annuale da 1 milione di euro bonus compresi. All'interno del contratto dovrebbero essere presenti alcune clausole legate ai bonus che verranno chiarite al momento dell'ufficializzione del rinnovo. Saranno raddoppiati anche gli stipendi dei collaboratori dello stesso tecnico.



Viene così premiato il grande lavoro di Inzaghi in questa stagione: la Lazio, a tre giornate dal termine del campionato, occupa il quarto posto con 70 punti ed è in finale di Coppa Italia.