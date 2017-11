Lazio-De Vrij, stallo sul rinnovo: il nodo è la clausola rescissoria

E' stallo in casa Lazio per il rinnovo di Stefan De Vrij. Nelle scorse settimane l'accordo tra le parti sembrava a un passo e invece adesso sembra essersi arenato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Lotito punta al prolungamento fino al 2020 (bocciata l'ipotesi del rinnovo per un solo anno) con ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus a stagione, al pari di Immobile e Lucas Leiva.



Il nodo sarebbe però rappresentato dalla clausola rescissoria perché il club biancoceleste la vorrebbe intorno ai 25 milioni mentre l'entourage del difensore non sarebbe intenzionato a superare i 20 milioni. I tifosi e Inzaghi restano in attesa e attendono buone notizie: l'olandese (contratto in scadenza il prossimo giugno) è un punto fermo di un gruppo protagonista di uno straordinario inizio di stagione.