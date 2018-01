Lazio, de Vrij non firma il rinnovo: ora Juve, Inter o Barça?

Nonostante l'ottimismo di Tare, Stefan de Vrij quasi sicuramente non firmerà il rinnovo di contratto entro oggi: questo vuol dire che da domani ogni giorno è buono per potersi accordare con altre squadre e partire a giugno a costo zero. La Lazio aveva offerto un prolugamento dell'accordo in scadenza 30 giugno fino al 2021 con uno stipendio da 2,5 milioni di euro e una clausola di rescissione a 25 milioni di euro.



Ma il difensore olandese, forte anche dell'interessamento di club come Juventus, Inter e Barcellona, ha scelto di non accettare la proposta del club biancoceleste. Questo non toglie la Lazio dalle candidate a un possibile accordo ma, sicuramente, da oggi Lotito nutre molte meno speranze sul ricavare soldi dall'addio di de Vrij.