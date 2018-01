Lazio, De Vrij chiede il rinnovo con clausola da 25 milioni

Il caso De Vrij diventa sempre più spinoso: l'ultima condizione posta dall'entourage del giocatore a Lotito è il rinnovo con clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Così ora l'olandese aspetta una mossa della Lazio. Il problema è che Lotito intende alzare il valore della clausola stessa e, in caso di mancato rinnovo, punta a cedere il difensore già a gennaio, ma solo all'estero, per non rinforzare le dirette concorrenti per la Champions (come l'Inter).



La richiesta di Lotito per De Vrij in questa sessione di mercato è di almeno 30 milioni, decisamente alta considerando la condizione contrattuale del giocatore, che va in scadenza a giugno. All'estero restano calde le piste Zenit (nonostante la smentita di Mancini) e Valencia. Difficile, se non impossibile, il Barcellona che ha già preso Yerry Mina dal Palmeiras.