Lazio, botta e risposta tra Keita e Tare

Intorno a Keita Baldé si sta scatenando un vero e proprio intrigo di mercato. L'attaccante senegalese della Lazio è cercato sia dal Milan che dalla Juventus ma al momento si trova esattamente a metà strada: i rossoneri vorrebbero inserirlo nell'affare Biglia (con cui, tra l'altro, Keita aveva avuto un battibecco a febbraio nel match contro il Pescara) offrendo 50 milioni di euro e trovando il benestare di Lotito ma il giocatore avrebbe già un accordo con i bianconeri.



In mezzo c'è la la Lazio, che già martedì aveva prospettato il Milan a Calenda, agente di Keita, ma Lotito ha capito che la punta ha già un accordo con la Juventus per il 2018 (quando gli scadrà il contratto) e per questo gli ha offerto un rinnovo. Circostanza poi negata dall'agente e che ha provocato la risposta piccata di Igli Tare: "Al calciatore è stato ufficialmente offerto un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei nostri top player, sia lo scorso anno sia nella stagione appena terminata ma anche due settimane fa".



Il botta e risposta è stato poi completato dalla reazione del fratello di Keita, Tobal Balde Diao: "L'incontro non è stato due settimane fa ma martedì e Tare non era presente. Non sappiamo a chi Tare abbia recapitato le offrte di rinnovo, a noi non è arrivato nulla e il 19 febbraio lui stesso ha detto di non conoscere l'agente di Keita: forse ha sbagliato ad inviare i documenti? E nel frattempo hanno trovato l'accordo con un'altra squadra (il Milan, ndr)".



Giovedì sera nuovo incontro tra il ds biancoceleste e Calenda, a Milano, per fare il punto della situazione. Il Milan attende - e intanto rimane in standby l'affare Biglia - ma la Juventus a fari spenti spera alla fine di spuntarla. La Lazio, comunque, non vuole farsi trovare impreparata ed ha già messo gli occhi sul sostituto: Bart Ramselaar, trequartista olandese classe '96 del Psv Eindhoven.