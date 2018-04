Lazio, Barcellona su Luis Alberto: Lotito chiede 30 milioni

Pregasi ripassare. Domenica all'Olimpico di Roma, sugli spalti c'erano osservatori del Barcellona: sono venuti a vedere Luis Alberto e, ahiloro, l'hanno visto soltanto per mezzora. Giudizi contrastanti: la prestazione del trequartista spagnolo è stata valutata in modo diverso dai quotidiani sportivi italiani. Chissà da che parte stanno gli emissari blaugrana. Di sicuro vorranno ammirarlo all'opera dal primo minuto e allora è molto probabile che da qui in avanti torneranno in Italia, considerando che purtroppo la Lazio è uscita dall'Europa League.



Secondo la Gazzetta dello Sport, il Barça cerca l'erede di Andres Iniesta, sempre più vicino all'addio per trasferirsi in Cina. Luis Alberto, che pure fa fatica a ritagliarsi un posto stabile nella nazionale spagnola e potrebbe saltare il Mondiale stando alle ultime indicazioni, è tra i possibili sostituti della storica bandiera blaugrana, anche perché ha dimostrato di saper fare anche la mezzala e non soltanto di giocare dietro Immobile: Lotito, dopo la grande stagione di Luis Alberto, chiede 30 milioni. Ma la trattativa non è ancora partita.