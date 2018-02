Lazio, asta milionaria per Milinkovic-Savic: City in pole davanti a Mou

La continua ascesa di Sergej Milinkovic-Savic ha uffcialmente acceso un'asta internazionale milionaria selvaggia. José Mourinho è pazzo di lui tanto che il portoghese è pronto a sbarazzarsi a fine stagione di Pogba per reinvestire i proventi della cessione del francese per girarne almeno 80 sul laziale. Questa la strategia da parte dello United che però resta un po' impantanato nella manovra dovendo appunto prima avere la certezza che l'ex bianconero sarà disposto a lasciare Manchester e non punterà i piedi.



Decisamente più in discesa - dal punto di vista economico - la strada per i cugini del City che nella sessione di mercato estiva hanno superato quota 220 milioni di sterline, al cambio 250 milioni di euro accontentando totalmente Guardiola. A questi vanno aggiunti i 65 per il difensore Laporte ex Atlhetic Bilbao. La possibilità di vincere Premier e Champions League con i relativi introiti può mettere i citizens in pole position potendo superare i 100 milioni di euro.



Al momento Psg e Real non vorrebbero arrivare a tanto ma le possibili rivoluzioni sulle panchine a Parigi e a Madrid possono cambiare gli scenari da un momento all'altro. A queste cifre al momento le big italiane sembrano più staccate. Ovvio che per convincere Lotito serviranno valutazioni da non meno di 90 milioni di euro magari raggiungibili con contropartite tecniche gradite ai biancocelesti. Juventus e Napoli sono pronte e sognano il colpo della prossima estate, soprattutto se Sergej non vorrà lasciare subito l'Italia.