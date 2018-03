Lazio, affare de Vrij: hacker rubano a Lotito 2 milioni

Il trasferimento di Stefan de Vrij dal Feyenoord alla Lazio risale al 2014 ma una vicenda legata a quel trasferimento affiora solo oggi grazie alla ricostruzione de Il Tempo. La società olandese non ha ancora ricevuto due degli 8,5 milioni versati dal club biancoceleste quattro anni fa per acquistare il difensore e la colpa dovrebbe essere di un hacker.



Gli inquirenti sarebbero vicini alla svolta e avrebbero ricostruito così la vicenda: nella fase finale della transazione, gli hacker avrebbero inviato alla Lazio una mail uguale a quella mandata al Feyenoord ma con diverso Iban. Lotito, pensando di pagare i biancorossi, ha invece versato gli ultimi due milioni su un conto di uno sconosciuto ma sempre residente in Olanda tanto che si è anche pensato che l'hacker fosse un dipendente del Feyenoord. La Lazio, in ogni caso, figura come parte lesa.