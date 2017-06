Lavezzi, zero gol in Cina ma lo stipendio più alto del mondo

Dieci partite e zero gol ma un record che in tanti bramano: quello di calciatore più pagato al mondo. Non si può dire che Ezequiel Lavezzi stia lasciando il segno nella sua esperienza cinese all'Hebei China Fortune. Il Pocho lo scorso febbraio si è trasferito in Asia firmando un contratto di 23 mesi da 53,2 milioni di euro: il conto è presto fatto, sono 2,3 milioni al mese contro l'1,75, per esempio, di Cristiano Ronaldo. Ma oltre ai soldi c'è di più, e non è solo la famosa scelta di vita, visto che l'Hebei garantisce a Lavezzi anche due case, due automobili, un cuoco e un autista.



In materia di soldi, Messi è intanto più vicino al rinnovo con il Barcellona: il padre è in Spagna per parlarne con il club e andrebbe a guadagnare più dell'eterno rivale CR7. Come ricorda As, non sono le uniche cifre a destare scalpore, basta pensare ai bonus che il Psg riconosce a Thiago Silva: 400 mila euro netti in caso di vittoria della Ligue 1, 300 mila in caso di qualificazione alla Champions, 250 mila per il titolo europeo e 350 mila euro se partecipa al 60% di partite ufficiali della squadra.