Las Palmas, Boateng rescinde il contratto

Non è una scelta alla Cassano, ma desta comunque stupore, come si capisce anche dal comunicato del Las Palmas: Kevin-Prince Boateng ha rescisso il contratto. L'ex milanista sembrava a un passo dal rinnovo, invece lascerà le Canarie, dove si era ritrovato segnando 10 gol nella scorsa stagione, e potrebbe andare all'Eintracht Francoforte, in Germania.



"Il Las Palmas e Boateng hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto che lo legava alla squadra per i prossimi tre anni - si legge nella nota pubblicata dal club - Motivi personali di carattere irreversibile hanno provocato questa inattesa partenza. Il calciatore darà una conferenza stampa alle 17 allo stadui Gran Canaria insieme al presidente Miguel Angel Ramírez per salutare i tifosi". E per spiegare cosa l'ha indotto ad andare via.