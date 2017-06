Laporta: "Nel 2006 l'Inter era pronta a pagare la clausola di 150 milioni per Messi"

Messi avrebbe potuto davvero vestire la maglia dell'Inter. A rivelare il clamorosa retroscena al Guardian è l'ex presidente del Barcellona Joan Laporta: "Nel 2006 l'Inter ha fatto un'offerta per Messi. Erano pronti a pagare la clausola da 150 milioni di euro, per questo che dopo l'abbiamo alzata a 250".



Laporta aggiunge poi altri particolari: "Sono sempre stato rassicurato dal mio rapporto col padre di Leo, Jorge. Gli dissi apertamente: 'L'Inter deve pagare tutta la clausola perché io non lo vendo. Qui sarà felice e otterà la gloria. Là vincerà solo economicamente. Tuo figlio è destinato a diventare il più grande della storia e qui avrà una squadra che lo aiuterà a raggiungere questo traguardo'".



Undici anni fa la storia nerazzurra e blaugrana avrebbe potuto dunque essere profondamente diversa: Messi non è (stato) solo un sogno irrealizzabile per Moratti, che adorava e adora la Pulce, ma un sogno vicino a diventare realtà.