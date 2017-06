La stoccata di Lehmann: "Con tutto il rispetto, chi è Allegri?"

Jens Lehmann boccia senza mezzi termini l'ipotesi Allegri per il dopo Wenger sulla panchina dell'Arsenal. L'ex portiere dei Gunners (e, tra le altre, di Milan e Borussia Dortmund) in un'intervista al Sun lancia una frecciata al tecnico bianconero: "Con tutto il rispetto, ma chi è Allegri? Lui è in Italia. Potrebbe portare vittorie uno come lui? Guardate il tipo di calcio che gioca, non è per niente in sintonia con quello dell’Arsenal".



Si tratta di un giudizio molto duro su uno dei candidati alla successione di Wenger che comunque, a dispetto delle pesanti contestazioni dei tifosi, potrebbe rinnovare il contratto con l'Arsenal per altri due anni.