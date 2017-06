La Samp ha deciso: Cassano non può più allenarsi a Bogliasco

Niente da fare: Antonio Cassano ha rifiutato la proposta dell’amico Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, che da diverso tempo stava cercando di convincere Fantantonio a trasferirsi in Serie B dopo la rescissione con la Sampdoria. Le parti sembravano molto vicine, ma poi Cassano ha detto no e difficilmente avrà il tempo di trovarsi un'altra squadra perchè il mercato degli svincolati (ma che a inizio stagione erano sotto contratto) chiuderà oggi alle 19. Intanto la Sampdoria ha deciso di non concedere più al fantasista la possibilità di allenarsi a Bogliasco.

Nel corso delle ultime settimane il barese ha declinato tutte le offerte ricevute: in serie A si erano mosse Palermo, Crotone e Pescara, mentre all'estero il pressing più forte era quello della Cina e della Grecia.



L'ipotesi che sembrava più probabile era quella dell'Entella per tanti motivi: la passione del patron Antonio Gozzi per Fantantonio, la "sicura" titolarità, la possibilità di non allontanarsi da Genova e un futuro da dirigente. Sembrava tutto scritto, poi la sopresa, il colpo d'estro tipico del fantasista, un fantasista che con ogni probabilità non vedremo più sui campi di calcio.