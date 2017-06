La Roma pensa in grande: Depay per gennaio

Il secondo posto porta ottimismo e fiducia in casa Roma e il sentimento unanime si riflette anche sul mercato, dove i giallorossi vogliono provare a colmare il gap con la Juventus. Il nome nuovo in orbita romanista è di quelli che scaldano i tifosi: Memphis Depay, che sta trovando poco spazio in quel dell'Old Trafford.



L'olandese del Manchester United, secondo il Sun, è un obiettivo comune a molti club europei, ma la Roma si sarebbe messa in fila, pronta a formalizzare una richiesta ufficiale ai Red Devils. Il trasferimento del giocatore nella capitale, eventualmente, si farebbe con la formula del prestito.