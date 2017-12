La Roma non molla Berardi: può arrivare a giugno

La Roma insiste per Domenico Berardi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport i giallorossi non mollano la presa sull'attaccante del Sassuolo (contratto in scadenza nel 2022) e potrebbero tornare alla carica a giugno.



Per il 23enne il club neroverde la scorsa estate voleva 40 milioni di euro: è molto probabile che il prezzo sia sceso in considerazione del rendimento non proprio eccezionale della punta in questo avvio di stagione con 1 solo gol (su rigore) in 14 giornate.



Di Francesco spinge per avere di nuovo con sè Berardi e d'altro canto lo stesso giocatore sarebbe contento di lavorare ancora con il tecnico che lo ha lanciato: Monchi monitora la situazione (sullo sfondo resta l'Inter) e segue anche la pista Badelj, che ha già fatto sapere di non volere rinnovare con la Fiorentina e si libererà a parametro zero.