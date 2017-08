La Roma monitora Schick: incontro tra Monchi e Pradé

La Roma monitora Patrik Schick. Ieri nella Capitale il ds giallorosso Monchi ha incontrato Pradé, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria. Un faccia a faccia non ancora risolutivo, come riportano alcune indiscrezioni, ma comunque significativo perché la società di Pallotta fa sul serio, considerati i problemi per arrivare a Mahrez. In pole resta comunque Munir, ala del Barcellona: chiesto il prestito ma disponibilità all'acquisto per 15 milioni.



E l'Inter? E' naturalmente in corsa e sta studiando la formula per convincere i blucerchiati. Al momento i nerazzurri per questioni legate ancora una volta al Fair Play Finanziario non possono proporre un pagamento immediato e puntano sul prestito con diritto di riscatto. Ferrero preferirebbe però avere nell'immediato gli oltre 30 milioni chiesti per il suo gioiellino, o quantomeno l'obbligo di riscatto, e starebbe in qualche modo spingendo il giocatore a Roma. Esclluso l'inserimento di Eder nella trattativa mentre negli ultimi giorni di mercato Jovetic potrebbe prendere la strada di Genova.



Sabatini e Ausilio tornerebbero di nuovo in pole qualora Candreva, blindato però da Spalletti, si trasferisse al Chelsea per 27 milioni. In questo caso il club di corso Vittorio Emanuele avrebbe la possibilità di chiudere una volta per tutte per Schick.