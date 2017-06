La Roma insiste per Defrel: Ricci e Marchizza chiavi per l'intesa

La Roma si avvicina a Defrel. La trattativa con il Sassuolo è laboriosa ma si muove. I giallorossi possono contare sulla volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale e gli emiliani faticano ad opporsi. La valutazione per il riscatto dell'attaccante è fissata intorno ai 18-20 milioni di euro: per mil momento la Roma ritiene questa valutazione eccessiva e tuttavia alcune contropartite tecniche favorirebbero un accordo tra le due società.



Ricci, attualmente al Sassuolo ma di proprietà giallorossa, potrebbe essere ceduto a titolo definitvo al club di Squinzi che potrebbe acquistare anche il difensore centrale della primavera Marchizza. Inoltre Pellegrini, ceduto dai neroverdi con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, unisce le due controparti. L'intesa non è dunque lontana.