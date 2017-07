La manita di Di Francesco: 5 colpi per fare grande la Roma

Qualcuno, forse per coerenza linguistica dedicata al diesse andaluso Monchi, l'ha ribattezzata la manita di Di Francesco. Un pokerissimo di richieste per fare forte la sua Roma.

Caso Nainggolan a parte - anche il tecnico ribadisce quello di cui tutti sono convinti alla Roma, e cioè che il Ninja resterà in giallorosso con le visite mediche previste sabato prossimo nella Capitale - gli obiettivi sono definiti.

Un attaccante vice Dzeko (e qui il profilo di Defrel si fa nitido, perchè la punta del Sassuolo può fare anche l'esterno), un difensore centrale (ed anche qui idee chiare, con l'ex Fiorentina Nastasic, difensore serbo dello shalke 04) e poi un'altra punta esterna di riserva e soprattutto un terzino sinistro.

Ma qui la lista di nomi si fa nebulosa e sfugge ad anticipazioni concrete, perchè Monchi - che proprio per questo ha lasciato il ritiro di Pinzolo - si è buttato a capofitto nella costruzione della nuova Roma.

Nomi e giocatori da presentare magari prima della partenza per gli Stati Uniti prevista per domenica prossima, per garantire a Di Francesco la nuova manita che gli permetterà di assemblare la Roma che sarà.

Marco Cherubini