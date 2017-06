La Lazio e il 'caso' Keita: "Dovremmo cederlo in Cina..."

In casa Lazio tiene banco il caso Keita. Il giovane attaccante senegalese sembra destinato a interrompere il suo rapporto con il club biancoceleste (il suo contratto scade nel 2018) anche se resta incerta la futura destinazione. Il responsabile della comunicazione della società capitolina Arturo Diaconale a Radio Incontro Olympia ha sottolineato in merito alla vicenda dell'esterno offensivo: "Dovremmo cederlo in Cina, ci darebbero almeno 50 milioni di euro. Ovviamente sto scherzando, vedremo come andrà a finire. Gennaio è sempre un mese complicato, bisogna saper riprendere il ritmo dopo una lunga sosta". Nella giornata di lunedì il procuratore di Keita, Roberto Calenda, ha seccamente smentito le voci delle ultime che davano il giocatore laziale a un passo dal Milan.



Intanto Diaconale ha anche chiarito quali sono gli obiettivi della società di Lotito in questa sessione di mercato con i tanti rinnovi da discutere: "La situazione è in evoluzione, la società deve muoversi con accuratezza, come ha sempre fatto. Tutto dipende dalle circostanze e dalle situazioni. E’ ovvio che si vuole rinforzare la Lazio, nessuno la vuole indebolire".