La Juventus torna su Schick, l'Inter pensa a Keita

L'estate di Patrik Schick non smette di regalare sorprese. Prima le visite mediche con la Juventus fallite e l'annullamento dell'affare da 30,5 milioni di euro con la Sampdoria, poi il riavvicinamento dell'Inter e infine il sorpasso della Roma. Ma i giallorossi, che hanno un'intesa con i blucerchiati per 38 milioni di euro (6 subito più 32 in cinque anni), non hanno ancora incassato il sì del ceco e vogliono riprovare a convincerlo già sabato: Monchi l'ha comunicato telefonicamente agli agenti del 21enne.



L'Inter è ferma a 37 milioni (5 subito più 32 in tre anni) ma - senza cessioni - ha difficoltà a reperire anche i soldi del prestito iniziale. Si è quindi riaperta la pista Juve: incontro tra Marotta e il braccio destro di Ferrero, l'avvocato Romei. I bianconeri, offerti 25,5 milioni e appresa la richiesta blucerchiata di 40 milioni, hanno riaffermato la volontà di lasciarlo un anno alla Samp per poi prenderlo nel 2018 con la clausola di rescissione da 25 milioni di euro. Il giocatore, che ha sempre preferito l'opzione juventina anche per il pressing del connazionale Nedved, vedrebbe di buon occhio questa soluzione ma il presidente blucerchiato nicchia perché perderebbe oltre 10 milioni di euro.



L'Inter, dal canto suo, ha chiesto nuovamente informazioni, seppur informalmente, su Keita. A Roma (dove la squadra nerazzurra prepara il big match di domani) è andato in scena un incontro ufficialmente definito fortuito tra Sabatini e Tare. Il senegalese è in scadenza 2018 e quindi può essere comprato solo a titolo definitivo, l'Inter può giocare la carta Jovetic che piace a Inzaghi. Resta da capire la volontà del giocatore, che spera ancora di approdare alla Juve (offerti 20 milioni, non abbastanza per Lotito), ma che, dopo gli acquisti di Douglas Costa-Bernardeschi e la riapertura della trattativa Schcik, potrebbe anche riconsiderare l'idea di abbracciare Spalletti.