La Juventus 'punta' su Laxalt per arrivare a Spinazzola

La Juventus vuole subito Spinazzola. L'esterno, già acquistato dai bianconeri, doveva restare in prestito all'Atalanta per questa stagione come da accordi tra le due società. Ma in corso Galileo Ferraris hanno cambiato idea e stanno cercando il modo per convincere i nerazzurri a lasciar partire in anticipo il giocatore, desideroso di trasferirsi a Torino immediatamente.



Secondo le indiscrezioni delle ultime ore il nome che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello di Laxalt. Marotta e Paratici aiuterebbero la società di Percassi ad acquistare l'uruguaiano del Genoa pagando una parte del cartellino. In questo modo Gasperini avrebbe il sostituto di Spinazzola e darebbe il via libera all'addio di uno dei suoi pupilli. In tutto questo il Grifone chiede 15 milioni di euro per il laterale, seguito anche da Fiorentina (rifiutata un'offerta da 13 milioni), Roma e Liverpool.