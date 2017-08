La Juventus pensa a Sanches: arriverebbe in prestito

"Terremo gli occhi aperti per cogliere le eventuali opportunità che potrebbero presentarcisi. Forse c'è qualcosa da puntellare". Nel pre-partita di Juventus-Cagliari l'ad Beppe Marotta ha fatto intendere che il mercato bianconero potrebbe non essere concluso. Dalle parti di corso Galileo Ferraris si studiano gli ultimi colpi: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi Renato Sanches.



Il centrocampista portoghese arriverebbe con la formula del prestito secco perché il Bayern Monaco non intende privarsene a titolo definitivo. Rummenigge, ad dei bavaresi, in una recente intervista ha escluso un approdo del 20enne in Italia ma gli ottimi rapporti con la dirigenza piemontese, in particolare con Agnelli, favorirebbero l'operazione.



Sanches al momento è la quinta scelta di Ancelotti e avrebbe bisogno di giocare con continuità: anche a Torino la concorrenza sarebbe importante, soprattutto se Allegri continuasse a schierare il centrocampo a due. Discorso almeno in parte diverso se il tecnico decidesse di passare a tre e comunque un elemento come l'ex Benfica sarebbe molto utile in una stagione ricca di impegni.