La Juventus mette la freccia nella corsa a Schick: Inter all'angolo

La Juventus mette la freccia per Schick. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la società bianconera ha avuto il primo contatto ufficiale con la Sampdoria per il giovane attaccante ceco che ha una clausola rescisssoria di 25 milioni di euro. I Campioni d'Italia avrebbero sorpassato l'Inter nella corsa al gioiello blucerchiato approfittando del fatto che i nerazzurri stanno vivendo una fase di grande incertezza dovuta alla ricerca del nuovo allenatore.



Il club di Corso Galileo Ferraris non avrebbe problemi a pagare i 25 milioni a Ferrero e lascerebbe il giocatore ancora per un anno a Genova di modo da consentirgli di giocare con continuità. Del resto è in atto da tempo un forte pressing del vicepresidente juventino Nedved per convincere Schick ad accettare il trasferimento a Torino e a quanto pare l'ex centrocampista sta riuscendo nel suo intento...