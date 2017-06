La Juventus guarda in casa Psg: Aurier per il dopo Dani Alves

La Juventus avrebbe individuato in Serge Aurier uno dei candidati per prendere il posto di Dani Alves, destinato al Manchester City (attenzione però all'inserimento del Tottenahm). Come riporta France Football, sarebbe stata formulata un'offerta dai bianconeri all'ivoriano con passaporto francese: non mancherebbe una bozza d'accordo. Resta da capire se i transalpini lasceranno partire il giocatore, che comunque avrebbe già comunicato al club il desiderio di cambiare aria.



Del resto Aurier, il cui contratto scade nel 2019, ha rifiutato la proposta di rinnovo dell'ex direttore sportivo Kluivert e nelle prossime 48 ore dovrebbe incontrare il nuovo ds Henrique. Il 24enne nasce come terzino destro ma può ricoprire anche il ruolo di centrale di difesa ed esterno sinistro: potrebbe rappresentare dunque un jolly per Allegri.