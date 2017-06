La Juventus blinda Dybala: l'agente a Torino per il rinnovo

Niente Real Madrid e niente Barcellona, la Juventus ha dato il via all'operazione per blindare Paulo Dybala. Nelle ultime ore è arrivato in Italia dall'Argentina il procuratore dell'argentino, Pierpaolo Triuzzi, che nei prossimi giorni incontrerà l'a.d. bianconero Beppe Marotta per definire gli ultimi dettagli di un accordo che è già stato trovato da tempo per il prolungamento del contratto della Joya. Non si conoscono ancora luogo e orario dell'incontro, ma sembra che già venerdì possa essere il giorno giusto.

Con l'attuale contratto, che scade nel 2020, l'argentino guadagna 3 milioni a stagione, mentre con il nuovo accordo, che scadrà nel 2021, la cifra sarà quasi raddoppiata: si partirà da un ingaggio fisso di 5 milioni di euro netti all'anno più una serie di bonus, molti dei quali facilmente raggiungibili. Real Madrid e Barcellona devono mettersi il cuore in pace, non ci saranno sorprese, come ammesso anche dallo stesso giocatore negli ultimi giorni. A questo punto si aspettano solo l'appuntamento tra le parti e i successivi comunicati.