La Juventus accelera: raggiunto l'accordo con De Sciglio per Giugno. Ma Galliani: "Nessuna offensiva"

La Juventus fa sul serio per Mattia De Sciglio. Nella giornata di giovedì l'amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta ha incontrato a Milano Giovanni Branchini e Donato Orgnoni, procuratori del terzino rossonero. Secondo quanto riferiscono i nostri esperti di mercato, sarebbe stata ragiunta l'intesa tra la società di Corso Galileo Ferraris e il giocatore sull'ingaggio che il 24enne percepirebbe a partire dalla prossima estate.



Manca però ancora l'accordo con il Milan e bisognerà aspettare il cambio di proprietà per poterne discutere. Del resto l'attesa per il closing sta bloccando anche ogni discorso relativo al rinnovo contrattuale che la società di via Aldo Rossi potrebbe proporre a De Sciglio, in scadenza nel 2018. Allegri comunque sta spingendo per l'acquisto e il pressing della Juve, come detto, ha gtià portato all'intesa con il difensore, che sarebbe fondamentale viste le partenze, tra gennaio e giugno, di Evra, Lichsteiner e Dani Alves.

GALLIANI: "NESSUNA OFFENSIVA DELLA JUVE"

"Non c'è nessuna offensiva della Juventus per De Sciglio". L'ad del Milan Adriano Galliani chiarisce così che non sono in corso trattative per la cessione del terzino. "Non ho mai parlato con la Juventus per De Sciglio, non c'è nessuna offensiva della Juventus, non mi hanno mai chiamato - ha spiegato Galliani prima dell'assemblea della Lega Serie A -. Il rinnovo? De Sciglio ha un anno e mezzo di contratto, c'è tempo". Il prolungamento, ha ribadito l'ad rossonero, non può essere all'ordine del giorno perché la gestione del club è in una fase di interim, in attesa del closing con i cinesi, che sta condizionando il mercato. "Ci sono dei contratti chiarissimi firmati da potenziali venditori e acquirenti. Il mercato deve essere a saldo zero e questo sarà. Deulofeu? Non ci sono ancora risposte dall'Everton, se arriva bene altrimenti stiamo così".