La Juve vuol mettere le ali: Bernardeschi e Keita nel mirino

La Juve, sottotraccia, ha ripreso a lavorare forte su Federico Bernardeschi e in questo momento si può considerare in vantaggio sull'Inter (mercato in entrata bloccato e senza allenatore per il club nerazzurro) e sul Manchester United, dove l'attaccante della Fiorentina non è la prima scelta ma arriva almeno dopo Perisic.

Il progetto Bernardeschi è molto delicato, Juve e Fiorentina non hanno da tempo rappporti sul mercato ma, attraverso l'agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, si sta provando a ricomporre gli equilibri. Equilibri che, necessariamente, passano attraverso l'appuntamento che il procuratore di Bernardeschi ha fissato con la Fiorentina a fine campionato: la proposta per il rinnovo da parte del club dei Della Valle è arrivata, è considerata anche buona, ma la sensazione è che il giocatore alla fine possa essere ceduto.

La Juve in questo momento è forte su Bernardeschi, ma non ha certo mollato l'idea Keita perchè il progetto dei bianconeri è quello di prendere, se possibile, due attaccanti esterni: uno per sostituire l'infortunato Pjaca e un altro eventaule per Mandzukic, che comunque resta un potenziale partente.

Segnali di incertezza e di un ritorno della Juve su N'Zonzi del Siviglia per il centrocampo: da sempre il giocatore è un pallino di Allegri e in questa fase sono stati intercettati dei segnali su queto mediano che a gennaio ha rinnovato il contratto fino al 2020 con gli spagnoli. Probabile che al momento sia una mossa cautelativa per qualche problema nato nella trattativa con Tolisso per il Lione.

Sul futuro di Allegri, infine, continuano ad arrivare segnali contraddittori: la Juve fa filtrare ottimismo sul rinnovo, ma sembra che in caso di successo in Champions il tencico possa essere liberato se saranno confermate e di suo gradimento le proposte ricevute in tempi diversi da Barcellona e Psg, con i francesi tornati in forte pressing.

Paolo Bargiggia