La Juve tenta l'affondo: Emre Can arriva a gennaio?

La Juventus stringe i tempi per Emre Can. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport i bianconeri potrebbero infatti fare un tentativo per il centrocampista tedesco di origine turca del Liverpool già a gennaio: ai Reds potrebbe andare un conguaglio di 5-6 milioni di euro. Il 23enne ha il contratto in scadenza a giugno e ha deciso di non rinnovare con il club inglese.



Marotta e Paratici si sono già mossi per assicurarsi comunque il giocatore in estate a parametro zero (sarebbe l'ennesimo colpo di questo tipo da parte della dirigenza juventina) e rinforzare ulteriormente la mediana: come riferisce la Gazzetta dello Sport la società torinese starebbe pensando a un contratto da 5 milioni per 5 anni. L'ipotesi più probabile resta l'arrivo di Emre Can nella prossima stagione anche perché inutilizzabile a febbraio in Champions League.



Intanto, secondo quanto scrive la Rosea, i bianconeri avrebbero incontrato l'agente di Bryan Cristante (l'Atalanta lo riscatterà dal Benfica per 4 milioni di euro): l'ex Milan è un grande obiettivo ma per acquisirlo bisognerà battere la concorrenza dell'Inter con il rischio asta.