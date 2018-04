La Juve si rifà il look in difesa: rispunta l'idea Sokratis

Il pesante ko contro il Real Madrid potrebbe avere messo fine a un ciclo alla Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport con l'ormai quasi certa eliminazione dalla Champions Gigi Buffon appenderà le scarpette al chiodo a fine stagione: il nuovo portiere titolare sarà Wojciech Szczesny ed è aperta la caccia a un vice del polacco. Possibile che arrivi (a parametro zero) Federico Marchetti anche se non vanno completamente escluse le piste Mirante, Consigli, Audero e Meret.



Anche la difesa cambierà volto. In estate Allegri avrà a disposizione Caldara e Spinazzola, e starebbe riprendendo quota l'idea Sokratis Papastathopoulos: il centrale greco del Borussia Dortmund (contratto in scadenza nel 2019) era stato già seguito la scorsa estate. Il 29enne rappresenterebbe una valida 'alternativa' e aggiungerebbe esperienza a un reparto che vedrà comunque i rinnovi dei non più giovanissimi Chiellini (per 2 anni) e Barzagli (per una sola stagione), destinati a diventare 'tutor' dei nuovi. Benatia sarà ancora di più un punto fermo mentre resterebbe da valutare la posizione di Rugani: quest'anno non sta trovando molto spazio e potrebbe scegliere di cambiare aria.



Molto fluida la situazione sugli esterni: con Lichtsteiner e Asamoah in partenza servirebbe un altro innesto oltre al già citato Spinazzola: rimane sempre caldo il nome di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United. E Alex Sandro? Di fronte a un'offerta irrinunciabile Marotta e Paratici probabilmente lo lascerebbero partire (il brasiliano piace a Manchester United e Psg). Nessun dubbio invece sulla permanenza di De Sciglio.