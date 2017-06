La Juve riscatta Benatia: al Bayern Monaco vanno 17 milioni

Mehdi Benatia sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno 2020. Il club di Corso Galileo Ferraris ha infatti annunciato di "aver esercitato il diritto di opzione per l'acquizione a titolo definitivo" del difensore dal Bayern Monaco. Alla società tedesca andranno 17 milioni di euro pagabili in due esercizi.



Come ricorda il sito ufficiale bianconero, Benatia ha collezionato in questa stagione 18 presenze, tra campionato, Coppa Italia e Champions League segnando anche nella sfida contro il Milan lo scorso 10 marzo una rete "che racchiude molte delle sue caratteristiche: la capacità di inserimento, la grinta, la potenza, la tecnica".



"Da quando sono arrivato ho sempre espresso il mio desiderio di rimanere alla Juventus. Spero che il nostro futuro sia ricco di soddisfazioni" ha sottolineato il centrale della squadra di Allegri.