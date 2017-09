La Juve non molla Strootman: pronti oltre 40 milioni

La Juventus è pronta a sferrare l'ultimo assalto a Kevin Strootman. I bianconeri negli ultimi giorni di mercato presenteranno con ogni probabilità alla Roma un'offerta da oltre 40 milioni di euro, vicina alla clausola rescissoria da 45 milioni non valida nel mese di agosto. Marotta e Paratici non inseriranno come parziale contropartita Cuadrado: il bianconero di fatto è stato tolto dal mercato su precisa indicazione di Allegri e quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, non si muoverà da Vinovo.



L'affondo per il centrocampista olandese va di pari passo con la difficoltà ad arrivare ad altri obiettivi per la mediana. André Gomes rimarrà infatti al Barcellona: i blugrana sembrano aver abbondondato la pista Seri anche alla luce della pessima prestazione fornita dal giocatore del Nizza nel ritorno del playoff di Champions contro il Napoli. Ancora più complicato pensare di acquistare Kovacic: il Real Madrid chiede per il croato più di 70 milioni e l'ex Inter potrebbe finire nel mirino del Liverpool qualora si concretizzasse il passaggio di Coutinho al Barcellona.



Ecco perché da qui al 31 agosto l'asse Torino-Roma sarà caldo, anzi caldissimo: i capitolini fino ad ora hanno resistito sul fronte Stootman un'offerta, come detto, superiore ai 40 milioni potrebbe fare vacillare i giallorossi tra l'altro ancora impegnati nella ricerca del sostituto di Salah.