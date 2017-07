La Juve ha scelto Emre Can, ma Klopp la gela: "Trattiamo il rinnovo"

È la settimana del quinto colpo dopo quelli che hanno portato alla Juve Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio e Bernardeschi. Allegri vuole un altro centrocampista che si alterni davanti alla difesa con Khedira, Marchisio e Pjanic e anche se la sua preferenza ricadrebbe su N'Zonzi, la clausola da 40 milioni ha indotto il club a virare su altri obiettivi.

La prima scelta è diventata così Emre Can, jolly del Liverpool che Klopp ha utilizzato persino come terzino destro e che ha nel dinamismo la sua caratteristica principale. Il contratto del tedesco classe 1994 scade nel 2018 e la Juve è pronta a offrire al Liverpool 25 milioni di euro. In casa Reds, però, non sembrano aver intenzione di lasciarlo partire, come confermato dal tecnico Klopp ai microfoni di 'Liverpool Echo': "Siamo in trattative con Emre Çan e in questo momento siamo ottimisti e fiduciosi di arrivare a un accordo".

"Questo significa - ha aggiunto il tecnico tedesco - che non stiamo avendo colloqui difficili, ma finché non è tutto fatto o ci sono le firme non si può dire nulla. Emre è un giocatore molto importante per noi, non vogliamo vendere o perdere i giocatori titolari o a ridosso della formazione titolare. Vogliamo tenerlo e stiamo avendo riscontri positivi nei colloqui" ha assicurato Klopp.