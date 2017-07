La Juve fa sul serio per Locatelli. Muro Milan: "E' incedibile"

La Juventus si muove per Manuel Locatelli. I bianconeri hanno messo gli occhi sul centrocampista classe 1998 e ci sarebbero già stati contatti con il suo agente. Il giocatore ha un contratto con il Milan fino al 2020 e al momento i rossoneri lo considerano assolutamente incedibile: il club di via Aldo Rossi al massimo pensa di dare in prestito il 19enne alla fine del mercato.



Il mediano infatti è chiuso dall'acquisto di Biglia e dalla conferma di Montolivo e ha bisogno di minutaggio per crescere: per questo motivo il piano di Marotta e Paratici prevede l'acquisto e il successivo 'parcheggio' al Sassuolo o all'Atalanta. Non è escluso che i bianconeri presentino un'offerta ufficiale a Fassone al suo ritorno dalla Cina.



Nell'ultimo campionato Locatelli si è messo in luce con l'eurogol segnato proprio alla Juventus il 22 ottobre 2016 a San Siro: dopo una prima parte quasi eccellente, l'inevitabile calo e alcune panchine. Tuttavia il Milan ritiene il giovane un fiore all'occhiello del vivaio e non vuole privarsene, tantomeno cedendolo a una concorrente. Da Torino però sognano un 'dispetto', ovvero la risposta alla partenza di Bonucci.