La Juve aspetta il Chelsea per Higuain. Marcelo dipende da Alex Sandro

Il mercato della Juventus non si conclude con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ora che Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea può entrare nel vivo la trattativa per il passaggio di Gonzalo Higuain ai Blues: i bianconeri lo valutano almeno 50-55 milioni (per non fare minusvalenza) e spera che l'affare si possa chiudere entro fine luglio (prima che l'attaccante argentino si aggreghi alla squadra di Allegri nella tournée americana). A questo punto non resta che attendere la mossa (l'offerta) del club londinese.



Per quanto riguarda la suggestione Marcelo, va detto che al momento non c'è nessun dialogo tra i campioni d'Italia e il Real nonostante i segnali social lanciati dal laterale brasiliano. I piemontesi infatti prima devono vendere Alex Sandro (valutazione 50 milioni) sul quale è forte l'interesse del Psg: se si concretizzasse l'addio allora quella del 30enne dei blancos sarebbe una pista percorribile...