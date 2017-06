La Bild spaventa il Milan: "Raggiunto l'accordo Psg-Aubameyang"

Non arrivano buone notizie per il Milan dalla Germania. Secondo quanto riferisce la Bild, Pierre-Emerick Aubameyang avrebbe trovato infatti l'accordo con il Psg sulla base di un ingaggio annuo monstre da 14 milioni di euro. Il Borussia Dotrmund chiede almeno 70 milioni di euro per l'attaccante, capocannoniere dell'ultima Bundesliga, e non è escluso che le due società siglino l'intesa nei prossimi giorni.



Un brutto colpo per i rossoneri: il club di via Aldo Rossi ha messo da tempo nel mirino il giocatore classe 1989, tra gli obiettivi per il reparto offensivo insieme a Morata (pista poi abbandonata) e Belotti, per il quale il Torino non sembra disposto a fare sconti e a cedere come confermato dal presidente granata Cairo. La ricerca del centravanti dunque si complica e non poco.