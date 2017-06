La Bild: "Milan, trovato l'accordo con il Wolfsburg per Rodriguez"

Ricardo Rodriguez sarebbe a un passo dal Milan. Secondo quanto riferisce la Bild, i rossoneri avrebbero trovato l'accordo con il Wolfsburg per il terzino sinistro sulla base di 18 milioni di euro più 3 di bonus (relativi a presenze e gol) con un piccolo sconto rispetto alla clausola rescissoria di 22 milioni. Lo scorso 8 maggio Fassone e Mirabelli avevano incontrato in sede Roger Wittmann, l'agente del giocatore e forse in quella circostanza sono state poste le basi dell'intesa, in seguito raggiunta anche con la società tedesca.



Il club di via Aldo Rossi, già vicino alla chiusura dell'affare Musacchio, rinforzerebbe ulteriormente il reparto arretrato con il 24enne svizzero di origine cilena e il suo arrivo potrebbe essere un ulteriore indizio della partenza di De Sciglio.