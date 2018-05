La Bild: "Il Bayern Monaco offre 100 milioni per Dybala"

Dalla Germania arrivano importanti indiscrezioni sul mercato estivo della Juventus. Stando a quanto riporta l'autorevole quotidiano Bild, infatti, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato estivo e avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. I bavaresi, che quasi certamente lasceranno partire i senatori Franck Ribery (in scadenza di contratto) e Arjen Robben, hanno annunciato da tempo l'addio al tecnico Heynckes, che sarà rimpiazzato da Nico Kovac, allenatore che stima moltissimo La Joya.

Non solo Ribery e Robben però, perché Lewandowski è corteggiato dal Real Madrid e potrebbe decidere di lasciare Monaco. A prescindere dall'eventuale permanenza del polacco comunque, sempre stando alla Bild, il Bayern andrà all'assalto di Dybala e per lui avrebbe già pronta un'offerta a tre cifre, da 100 milioni di euro. Una cifra che in casa Juve considerano bassa, ma non si esclude che la dirigenza bianconera decida di fare una plusvalenza lasciando partire senza dubbio uno dei suoi giocatori più talentuosi, che però nel finale di stagione ha avuto una flessione ed è anche rimasto fuori in alcune partite chiave.

Ma se parte Dybala, la Juve chi prende? A sostituire il talento sudamericano potrebbe essere un ex bianconero, un cavallo di ritorno. Stando a quanto scrive Tuttosport, infatti, il club bianconero avrebbe intenzione di mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per Alvaro Morata: 15 milioni subito per il prestito oneroso e 45 per il riscatto (formula già utilizzata per l'acquisto di Douglas Costa). Voluto fortemente da Conte (che a fine stagione andrà via), Morata, 15 gol in 45 presenze quest'anno, non è uno degli incedibili in casa Blues ed è rimasto molto legato all'ambiente bianconero, ma bisognerà convincere Abramovich, che l'estate scorsa lo pagò 80 milioni.

Una svolta alla trattativa per Morata potrebbe arrivare da...Manchester. La Juventus e il Chelsea, infatti, seguono entrambe Antony Martial dello United. Per strapparlo ai Red Devils servono circa 50 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero decidere di abbandonare la pista lasciando così strada libera ai londinesi in cambio di uno sconto sul cartellino dell'attaccante spagnolo.