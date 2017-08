L'Uefa avverte il Psg: "Esamineremo nei dettagli l'affare Neymar"

Sul fair play finanziario non si deroga, e anche il trasferimento - ormai prossimo - a cifre da capogiro di Neymar al Psg è sotto la lente dell'Uefa. E' lo stesso governo del calcio continentale, interpellato dall'Ansa, a sottolineare che anche in questo caso, come nel resto delle operazioni, verrà fatto un monitoraggio accurato.



"Tutti i club in Europa debbono rispettare le regole del fair-play finanziario - spiegano da Nyon -, ossia non accusare perdite di oltre 30 milioni di euro su un periodo di tre anni. Quale parte di un monitoraggio continuo dei club, l'Uefa esaminerà nei dettagli questo trasferimento, quando sarà il momento, per assicurarsi che il PSG rispetti le regole del fair-play finanziario".



Nei giorni scorsi, la Lega calcio spagnola aveva affermato che si sarebbe rivolta all'Uefa per contestare il trasferimento del brasiliano, in quanto il club parigino avrebbe infranto appunto le regole tanto puntualizzate del fair play. Nel mirino tutta l'operazione monstre: 222 milioni di clausola, uno stipendio da 30 milioni l'anno per un'operazione che supera abbondantemente il mezzo miliardo di euro.



Su questo però l'Uefa chiarisce subito: "Non abbiamo ricevuto alcuna denuncia riguardo al possibile trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain''. A riguardo viene ricordato che le somme particolarmente ingenti in gioco non significano però che il club francese infranga automaticamente le regole del fair-play finanziario: ''Il trasferimento di Neymar al PSG avrà un effetto sulle finanze del club su diverse stagioni. Tuttavia, l'impatto di una simile operazione non può essere giudicato in anticipo, in particolare perché il PSG potrebbe vendere diversi giocatori per somme importanti. Dovremo quindi fare i calcoli alla fine ed assicurarci che corrispondano alle norme in vigore".