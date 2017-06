L'investitura pesante di Iniesta: "Verratti sarà il mio erede"

L'ultima prestazione offerta da Marco Verratti in Champions, contro il Barcellona, deve avere impressionato particolarmente Andres Iniesta. Il centrocampista del Barcellona, che compirà 33 anni il prossimo 11 maggio, come riporta Marca - citando le parole di Blaise Matuidi, mediano del PSG e compagno di Verratti - in una conversazione con il francese nel corso della sfida del Parco dei Principi, gli ha confidato che "Verratti sarà il mio successore".



Una dichiarazione che rischia di alterare gli equilibri di mercato e di ridisegnare la strategie di numerosi club, dal momento che Verratti interessava a diverse squadre nel prossimo calciomercato: il Barcellona potrebbe andare all'assalto del talento italiano, seguito anche da Inter e Juventus.