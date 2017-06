L'Inter tenta Gerrard per gennaio: "Vieni da noi"

Nemmeno i tifosi dall'immaginazione più fervida avrebbero azzardato tanto, ma il quotidiano britannico "The Indipendent" scalda all'improvviso il mite autunno dell'Inter, alle prese con il cambio del tecnico e con una classifica al di sotto delle aspettative.



La voce ha dell'incredibile e spinge niente po'po' di meno che Steven Gerrard in nerazzurro.



Sì, il fuoriclasse ex Liverpool potrebbe concludere la propria carriera in Italia dopo l'ultima esperienza in Mls, ai Los Angeles Galaxy.



Per il campione inglese non è ancora tempo di appendere gli scarpini al chiodo e, nonostante speri in una chiamata di Klopp per un ritorno ad Anfield in salsa nostalgica, l'ipotesi Inter è viva e sembra che i contatti durino da prima dell'esonero di Frank de Boer.



In tal senso, gli inglesi hanno diffuso una presunta dichiarazione di un dirigente interista, che avrebbe offerto a Gerrard trascorrere i prossimi sei mesi, a partire da gennaio, a Milano. "Gerrard, vieni da noi", le parole riportate dall'Indipendent.



Tutto ciò cozzerebbe con i proclami di Suning, che a più riprese ha chiarito la volontà da parte della società di inseguire giocatori giovani e di belle speranze. Una voce che inevitabilmente solletica la fantasia dei supporters nerazzurri, soprattutto dopo le dichiarazioni recenti del centrocampista, che ha svelato di aver detto no all'Inter in passato.



Dopo Yaya Touré, leit motiv delle ultime quattro sessioni di mercato in casa della Beneamata, i tempi sono già maturi per un altro, nuovo, tormentone.