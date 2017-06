L'Inter si muove per Nainggolan: offerti 40 mln più Jovetic

Si è riaperta la pista Nainggolan per l'Inter. I nerazzurri hanno fatto una prima proposta da 40 milioni di euro più il cartellino di Jovetic, valutato 15 milioni. La Roma ritiene l'offerta bassa ma la situazione resta in evoluzione. Il perché è presto detto: il centrocampista non ha infatti ancora rinnovato il contratto con i capitolini, le cui intenzioni sono quelle di offrire 4 milioni (bonus inclusi) a stagione.



Ma il belga aspira ad avere un contratto da top player, con un ingaggio da almeno 5 milioni. Cifre che gli avrebbero garantito i club di Premier League. Tuttavia Chelsea e Manchester United hanno virato su altri obiettivi, ultimando o quasi gli acquisti rispettivamente di Bakayoko e Matic. Le sirene inglesi non fanno dunque più paura.



Resta appunto l'Inter, che ha sistemato la questione del fair play finanziario. Proprio il fair play finanziario rimane invece un incognita per la Roma dopo il mancato trasferimento di Manolas allo Zenit San Pietroburgo di Mancini: sono 35-40 milioni in meno nelle casse dei giallorossi. Una nuova offerta da urlo convincerebbe Monchi a 'scarificare' il suo gioiello. A patto che sia lui a chiarire di voler cambiare aria.