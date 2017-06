L'Inter si fionda su Strootman: pronti 40-45 milioni di euro

Kevin Strootman. E' questo il nome nuovo per il centrocampo dell'Inter. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno deciso di puntare con decisione sull'olandese della Roma e potrebbero mettere sul piatto 40-45 milioni di euro e ad offrire al giocatore un quinquennale da 5 milioni più bonus. Non sarebbero mancati i primi contatti indiretti con l'entourage del centrocampista per cercare di capire se la strada è percorribile.



L'Inter guarda alla Capitale anche per quanto riguarda la difesa: oltre a Manolas il club di Corso Vittorio Emanuele avrebbe infatti messo nel mirino un altro romanista, Antonio Rudiger, e il laziale Stefan de Vrij. Al momento il greco è avanti nelle preferenze interiste anche perchè il discorso con i giallorossi sarebbe avviato da tempo.