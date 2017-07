L'Inter rompe gli indugi e accelera: sarà assalto a Nainggolan

L'Inter rompe gli indugi. Nelle ultime ore c'è stata infatti una forte accelerata per Nainggolan che a questo punto diventa davvero un obiettivo concreto di mercato dei nerazzurri. Il belga ha dato segnali di insofferenza per la questione rinnovo con la Roma ("Sto aspettando, come al solito") e non sono passati inosservati i commenti, tra il serio e il faceto, su Instagram dopo la cessione di Rudiger al Chelsea.



I giallorossi non intendono privarsi del centrocampista che tuttavia continua ad attendere dai capitolini segnali sul fronte contrattuale (si parla di un ingaggio da 4 milioni bonus compresi) e vuole capire bene quali sono i progetti del club in vista della prossima stagione.



L'Inter segue l'evolversi della vicenda ed è pronta ad affondare: non sarebbe un problema trovare l'accordo economico con il giocatore (fino a 6 milioni) e non mancherebbero nemmeno le risorse (almeno 55-60 milioni) da versare nelle casse della società di Pallotta. Ad Appiano Gentile Nainggolan ritroverebbe Spalletti: il tecnico di Certaldo dopo la prima amichevole stagionale ha elogiato pubblicamente il Ninja: un altro indizio del pressing interista?