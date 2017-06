L'Inter punta forte su Conte: Zhang aspetta con pazienza...

Mister Zhang aspetta con pazienza la decisione di Antonio Conte, respingendo per il momento lo studio di profili alternativi. Attendendo il pronunciamento del tecnico del Chelsea, che ad oggi è solo concentrato sul finale di stagione, isolato da tutto e con un rapporto ancora molto freddo con la proprietà russa. Per questo, sperare per l'Inter è lecito. Potrebbe però veder tramontare il progetto Conte se di fronte alla conquista di Premier e Fa Cup Abramovich decidesse di cambiare filosofia offrendo aperture e carta bianca al tecnico.



Nell'attesa ci sarà molto probabilmente un passaggio intermedio: l'incontro a Milano tra Steven Zhang e Lele Oriali per mettere a fuoco il progetto del nuovo ruolo e i margini operativi dell'attuale dirigente della nazionale. Oriali e Conte sono molto legati, si sentono a giorni alterni, ma non è detto che i due possano tornare a lavorare insieme. Anche se Conte di recente ha proposto ad Oriali di raggiungerlo al Chelsea qualora dovesse rinnovare e non trasferirsi all'Inter.



Nel frattempo, la virtuale fuoriuscita dalle semifinali dell'Atletico e la probabile chiusura di un ciclo, anche se c'è ancor da giocare il ritorno, mettono Simeone un po' più fuori dal nuovo progetto degli spagnoli ma solo teoricamente più vicino all'Inter dove Javier Zanetti continua a sponsorizzarlo senza però scalfire la pazienza cinese su Antonio Conte. Il resto, a partire da Spalletti, sono solo delle alternative per ora non prese in considerazione. Impraticabili le ultime voci su Sarri, un po' insofferente al Napoli ma blindatissimo da un contratto e da una penale di 8 milioni che scatterà nella prossima stagione.

Paolo Bargiggia