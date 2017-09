L'Inter pensa al futuro: preso Bastoni. Schick vuole i nerazzurri

L'Inter si muove per il futuro. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con l'Atalanta per Alessandro Bastoni, giovane difensore centrale ritenuto il nuovo Caldara. L'ìintesa è stata raggiunta sulla base di 10 milioni più 2 di bonus: il 19enne, che nella scorsa stagione ha esordito in Serie A, resterà un altro anno in prestito a Bergamo. Dopo Gagliardini le due società concludono dunque un altro affare. Per l'immediato il nome in pole per la difesa resta quello di Mangala, ormai ai margini del progetto di Guardiola: il club di corso Vittorio Emanuele punta al prestito secco e il Manchester City avrebbe dato l'ok pagando anche metà dell'ingaggio del centrale.



Per quanto riguarda la situazione di Schick va detto che la punta ceca continua a preferire la soluzione interista nonostante la Sampdoria abbia aperto una corsia preferenziale con la Roma (ieri Monchi e Baldissoni hanno incontrato nella capitale l'avvocato Romei, braccio destro di Ferrero). I giallorossi (anche Totti avrebbe conttatato il giocatore per convincerlo) mettono sul piatto oltre 30 milioni (prestito con obbligo di riscatto) mentre Sabatini e Ausilio per il momento puntano al prestito con semplice diritto di riscatto e fanno affidamento sulla volontà dell'attaccante (nella serata di mercoldì c'è stato un incontro con il suo entourage).



La vicenda resta intricata ma i capitolini cominciano a valutare alternative: oltre a Munir, nelle ultime ore hanno messo nel mirino Maxwel Cornet, 20enne del Lione come confermato dall'agente dell'ivoriano con passaporto francese. Potrebbe essere lui il regalo per Di Francesco.