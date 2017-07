L'Inter incontra la Samp, accordo per Schick: ora altre visite

L'Inter irrompe su Patrik Schick ed è vicinissima a chiudere la trattativa per il giovane attaccante ceco di proprietà della Sampdoria. Dopo che ieri è ufficialmente saltato il trasferimento alla Juventus, i nerazzurri hanno subito riallacciato i contatti presi a maggio con il club ligure e Romei e Osti (dirigenti Samp) hanno raggiunto la sede del club milanese in Corso Vittorio Emanuele. Un accordo di massima tra le società è stato trovato: ora ci saranno nuovi test fisici per Schick, in base ai quali l'Inter deciderà se procedere col tesseramento, mettendo il giocatore a disposizione di Spalletti quando avrà ottenuto l'idoneità agonistica.

I dirigenti nerazzurri non sono preoccupati, a quanto pare, dalle presunte condizioni di salute poco stabili del giocatore (che comunque quest'estate ha partecipato all'Europeo Under 21) e sarebbero davvero a un passo dalla definizione dell'affare, che dovrebbe chiudersi su cifre leggermente inferiori rispetto a quelle concordate con la Juventus. Nella trattativa potrebbe rientrare anche un giocatore in uscita dall’Inter e che piace a Giampaolo: Davide Santon.