L'Inter fa la spesa a Roma: dopo Spalletti assalto a Nainggolan

L'Inter si prepara a fare la spesa a Roma. I nerazzurri, dopo il vertice tra i dirigenti andato in scena nella giornata di lunedì, sembrano avere ormai scelto Spalletti per la panchina. E' pronto un contratto triennale con ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Una volta sistemata la questione allenatore (solo una clamorosa rottura tra Conte e il Chelsea farebbe cambiare idea a Suning) il club di corso Vittorio Emanuele si sta già muovendo per rinforzare la squadra dopo il fallimentare finale di campionato.



L'Inter conta proprio sul fattore Spalletti per sferrare l'assalto decisivo a Nainggolan come riportano Gazzetta e Corriere dello Sport. Il tecnico di Certaldo stravede per il centrocampista belga, lo ha elogiato pubblicamente più volte e dal canto suo il giocatore potrebbe decidere di seguire il suo 'mentore' e attuale allenatore a Milano. L'alternativa, se così si può chiamare, sarebbe Kevin Strootman.



Non finisce qui perché nell'ottica di un rinnovamento del reparto arretrato nel mirino ci sono anche Manolas, Rudiger ed Emerson: il taccuino di Ausilio e Sabatini è più che mai tinto di giallorosso...